Inter: "Pjaca, in bocca al lupo". Perisic: "Campo criminale"

"In bocca al lupo Marko Pjaca, ci rivediamo in campo per nuove grandi sfide". Il tweet arriva dall'Inter che non è il prossimo avversario della Juve, ma ha voluto comunque manifestare la propria solidarietà nei confronti del giovane giocatore che ha già finito la stagione per la rottura del crociato rimediata in nazionale.





In bocca al lupo @marko_pjaca20, ci rivediamo in campo per nuove grandi sfide! #FCIM — F.C. Internazionale (@Inter) 29 marzo 2017

E un altro interista, ancora prima, si era fatto sentire non solo sostenendo il connazionale, ma anche attaccando la federazione croata per aver organizzato l'amichevole in Estonia costata cara a Pjaca: "Il campo su cui abbiamo giocato è indegno del calcio professionistico - ha detto Ivan Perisic a un giornale croato - e non c'è nessun motivo nell'organizzare partite di questo tipo. Consiglierei al signor Suker di scegliere meglio gli avversari con servizi di qualità superiore, perché possiamo solo perdere più giocatori su tali campi orrendi. La più grande sconfitta di questa amichevole è stato perdere Pjaca. Il campo era criminale, terribile".