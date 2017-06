Inter, Pioli: "Vittoria sofferta che serviva, vogliamo risalire in classifica"

Stefano Pioli, dopo il 2-0 sul Genoa, racconta la scelta di virare sul 3-4-3: "L’idea di questo schieramento è nata dal fatto che volevamo mettere sotto i nostri avversari fin da subito - le parole a Premium Sport -. Volevamo fare la partita, anche se abbiamo sofferto. Ma avevamo bisogno di questa vittoria".



Sulle difficoltà dell'Inter contro i rossoblù: "All’inizio non ci siamo mossi benissimo, dovevamo cercare di più la profondità. Non ci siamo riusciti anche per merito della forte pressione del Genoa. Non possiamo essere soddisfatti di quello che è stato fatto fino a ora: dobbiamo accettare le critiche, ma il campionato è lungo e abbiamo il tempo per crescere e migliorare le situazioni che ancora ci vedono in difficoltà".



Così il tecnico nerazzurro sulla presa di posizione della Curva nei suoi confronti: "Penso di aver avuto un buon impatto con l’ambiente, ma ora è il momento di fare i fatti: è il momento della determinazione e dell’umiltà. Dobbiamo portare serenità e serietà: le parole le porta via il vento, i fatti rimangono. Siamo una grande società e dobbiamo comportarci come tale. È il lavoro che ci deve dare certezze, con quello arrivano i risultati. Vedo la voglia di riprendere la posizione che meritiamo che non è l’undicesimo posto in classifica".



Infine, il tormentone Gabigol: "Quando ci saranno le situazioni opportune gli darò spazio: il mio lavoro è pensare al meglio per la squadra. Quando Gabi mi servirà lo schiererò, quando serviranno altri giocatori schiererò quelli".