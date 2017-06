Inter, Pioli viaggia a media Mourinho

L'impatto di Stefano Pioli con il mondo Inter è stato a dir poco devastante. Il tecnico parmense ha messo insieme 19 punti in 8 partite, raggiungendo contro il Chievo la quinta vittoria di fila in campionato e riportando in casa nerazzurra la speranza di lottare nuovamente per la zona Champions. Pioli viaggia a medie-record e ora mette in fila nientemeno che José Mourinho: l'attuale tecnico interista ha una media di 2,37 punti a partita (superato anche Leonardo che era fermo a 2,30, considerando i soli tecnici post-Triplete) mentre lo Special One vanta un 2,45.



Con questi numeri, l'Inter ha parzialmente rimediato all'anemia di punti della gestione De Boer: le prime tre sono più vicine ma neanche tanto, visto che le squadre di alta classifica continuano a correre. Comunque, Pioli può essere soddisfatto: l'Inter sarebbe seconda se il campionato fosse iniziato dal derby, prima partita dell'ex tecnico biancoceleste sulla panchina nerazzurra. Solo Sarri ha fatto meglio con 20 punti, Lazio e Roma seguono a 18, Juventus (con una partita in meno) a 15 e il Milan è a 11 ma deve giocare ancora contro Bologna e Torino.

LA CLASSIFICA DALL'AVVENTO DI PIOLI

Napoli 20 punti

Inter 19

Roma e Lazio 18

Juventus 15*

Fiorentina e Atalanta 13

Milan 11**

Torino*, Udinese, Bologna*, Cagliari e Chievo 10

Sampdoria 9

Sassuolo ed Empoli 8

Genoa, Crotone* e Palermo 4

Pescara 2



*una partita in meno

**due partite in meno