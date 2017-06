Inter, Pioli: "Valori molto simili alla Roma, possiamo vincere"

Il treno Champions passa da Inter-Roma: salirci o no può fare la differenza. A due giorni dal big match del Meazza Stefano Pioli riconosce il peso della sfida: "Che sia importantissima è sotto gli occhi di tutti, noi abbiamo fatto di tutto per arrivare vicini agli avversari finora ma vogliamo provare a insistere e a mettere sotto un avversario come la Roma. Ci stiamo preparando per dare il massimo sapendo che se giochiamo da squadra abbiamo le carte in tavola per vincere".



Nonostante gli 8 punti di distanza in classifica, secondo il tecnico nerazzurro "si affronteranno due squadre forti che stanno bene. I numeri delle prestazioni, baricentro, possesso, conclusioni, sono molto vicini e la distanza dei valori in campo non è molta. Entrambe proveranno a esaltare le proprie qualità. Vincerà chi saprà colpire l'avversario nei suoi punti deboli".



Di punti deboli ha parlato De Boer in un'intervista, nello specifico di questioni extra-calcio che hanno minato la sua avventura sulla panchina interista: "Io ho avuto a disposizione un gruppo responsabile con atteggianenti impeccabili. Se li controllo in discoteca? Non frequento i locali, mi auguro che i miei giocatori li frequentino nel modo giusto e al momento giusto". Per l'olandese l'esperienza alla Pinetina è come se fosse durata un anno invece che tre mesi, Pioli invece la pensa in maniera totalmente diversa: "Sono qui da tre mesi e mezzo e spero di esserci fra tre anni. Non mi sembra di essere invecchiato, sto bene".



Una permanenza sarebbe evidentemente più sicura in caso di raggiungimento del terzo posto: "Le partite che mancano sono tante ma non mi piace mettere il carro davanti ai buoi. Dobbiamo giocare bene e provare a ottenere la vittoria". Contro i giallorossi non ci sarà Miranda per squalifica: "ll suo valore è chiaro ma ho le alternative giuste per mettere in campo una fase difensiva efficace. Gli avversari hanno tante altre soluzioni. Ma vale per entrambe le squadre, conterà la voglia". Potrà invece farcela Brozovic: "Si è allenato ieri e oggi con la squadra, sta facendo di tutto per recuperare. Se nelle ultime due sedute si allenerà sarà disponibile".



Oltre agli uomini in campo anche l'arbitro reciterà un ruolo significativo come spesso avviene nelle gare delicate: "Alla fine dell'anno si dice che gli errori si bilanciano. Non lo so, credo che dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre prestazioni. Quando diamo il massimo ci siamo con la testa e con la qualità. Se mi fai il raffronto di 12 rigori contro 2, la differenza è notevole e può pesare".



Impossibile in chiusura non parlare di Ranieri: "Credo conti che ciò che ha fatto rimarrà nella storia e che non c'è mai fine al peggio". Come Ranieri anche Pioli avrebbe potuto allenare la Roma: "E' successo prima che arrivasse Luis Enrique, ho incontrato due volte Sabatini. Fu un casting anche quello, per fortuna è andato bene quello che contava".