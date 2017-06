Inter, Pioli: "Suning ha grandi ambizioni, Icardi è un esempio"

Dopo la sofferta vittoria casalinga contro la Fiorentina, l’Inter si appresta ad affrontare un altro match molto delicato per la classifica al San Paolo contro il Napoli di Sarri, che martedì ha una sfida fondamentale per il futuro in Champions: "La Champions li condizionerà? Le speranze devono ricadere sulla nostra prestazione - ha detto Pioli in conferenza stampa - Il Napoli è forte e sarà motivato, ma lo saremo anche noi che vogliamo continuare a fare bene. I risultati positivi aiutano sicuramente. Abbiamo lavorato con attenzione e impegno e vogliamo mettere in campo la giusta convinzione”.

Ieri a Milano il tecnico ha pranzato con la nuova proprietà: “E' stato un incontro molto positivo. Proprietà, Suning e Thohir stanno dando tanto supporto e hanno trasmesso positività. Vogliamo riportare l’Inter ai fasti passati in Italia e in Europa. Stanno trasmettendo convinzione di fare qualcosa di importante a medio e lungo termine con ambizione di far tornare grande l’Inter" ha detto Pioli.

Inevitabile una domanda sulle parole di Tronchetti Provera, che ha manifestato il suo sogno di vedere Messi all’Inter: “Sognare è bello, ma è pericoloso. In questo momento non abbiamo il tempo di pensare a queste cose. Abbiamo situazione di classifica deficitaria, dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro. Tante partite per recuperare. Mercato? Tre settimane sono abbastanza, ma non ho ancora preso decisioni definitive. Rifaremo incontro e dirò le mie valutazioni. Ci faremo trovare pronti”

Quella del San paolo sarà la partita di Icardi, già 12 gol in campionato, che in estate era stato a lungo corteggiato dagli azzurri: “Sta dimostrando di essere uno dei migliori centravanti al mondo con grandi margini di miglioramento. E’ un grande professionista, un gran lavoratore e un esempio per tutti i compagni. Gabigol? Sta lavorando bene e deve farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa”