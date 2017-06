Inter, Pioli: "Simeone? Penso solo a lavorare"

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League, che vedrà l'Inter affrontare in trasferta l'Hapoel Be'er Sheva: "Nel derby abbiamo dimostrato carattere, vogliamo dare il massimo anche domani. Non sarà facile, ma cercheremo di vincere. Stiamo lavorando su tutte le situazioni. Non abbiamo tempo, ma vogliamo fare bene. Quello che conta sarà domani, non pensiamo per ora alle prossime partite. Se temo il 'biscotto' di Praga tra Sparta e Southampton? Non penso all'altra partita. Penso solamente alla nostra, vogliamo vincere".



All'allenatore parmigiano non interessa che il nome di Simeone continui a circolare nell'orbita nerazzurra: "Non penso a queste cose, voglio solo lavorare e sfruttare questa grande occasione per riportare l'Inter dove merita". Sugli avversari: "Li ho studiati rivedendo la gara dell'andata. Stanno facendo bene in campionato, ci aspetta un avversario molto tosto. Questa partita arriva nel momento migliore: dobbiamo scalare una montagna, ma ci proveremo". Infine, un commento su Banega: "Parliamo di un grande giocatore. Non boccio nessuno, io scelgo man mano quei giocatori che reputo il meglio per la gara. Non posso dire se giocherà o meno, lui è bravo a giocare tra le linee. Mi piace un centrocampo dinamico".