Inter, Pioli si gode Gagliardini: "Acquisto importante, è pronto per giocare"

Un girone fa c'era Frank de Boer e l'Inter perse 2-0 a Verona col Chievo. Oggi, sulla panchina nerazzurra, si è seduto Stefano Pioli e la musica è cambiata: Icardi e compagni hanno vinto 4 partite consecutive accorciando la distanza dalla zona Champions e con i veneti vanno a caccia del quinto successo provando a sfruttare l'effetto San Siro. Sarà la prima al Meazza del nuovo acquisto Gagliardini e nella conferenza stampa della vigilia il tecnico nerazzurro accoglie così il 22enne: "E' importante perchè ha già dimostrato di avere qualità, può dare molte energie alla nostra squadra ed è un colpo di grande prospettiva per il futuro. E' pronto per scendere in campo, l'ho visto bene a livello fisico e psicologico".



Con l'ultimo colpo sul mercato è aumentata la forza fisica dell'Inter: "I fattori che determinano il valore di una squadra sono tecnici e fisici. Il calcio è fatto di duelli, di recupero palla, di palle inattive, quindi anche di fisicità. Ora dobbiamo insistere per accrescere il nostro livello. Ci sono ampi margini di miglioramento, con il lavoro che stiamo facendo possiamo progredire, soprattutto nella continutià all'interno di una singola gara".



A partire dalla sfida di San Siro di domani sera: "Vogliamo guadagnare posizioni, il nostro obiettivo è ancora lontano e le squadre davanti stanno andando forte. Siamo solamente a metà del nostro percorso e abbiamo ancora tanto da fare per essere competitivi da qui al 28 maggio. Bisogna stare attenti al Chievo, è una formazione difficile e che sbaglia poche partite. Servirà lucidità".



Vietato fallire per continuare a inseguire la Champions: "L'anno scorso la Roma è arrivata terza con 80 punti. Percò quest'anno nel girone di ritorno serviranno tanti punti. Alla fine vedremo quante partite avremo vinto, l'Inter ha la qualità per vincerne tante".