Inter, Pioli si era dimesso. Nuovo all-in su Conte o Simeone

I lunghi minuti di attesa per l'arrivo di Stefano Pioli davanti alle telecamere dopo la sconfitta di Firenze erano stati spiegati dall'Inter come necessari per un colloquio tra squadra, allenatore e dirigenza dopo la brutta figura del Franchi. Ma il Corriere dello Sport va oltre, ricostruendo quei momenti: il tecnico nerazzurro si sarebbe dimesso con queste parole "se il problema sono io, mi faccio da parte". Ausilio e Zanetti prima e Steven Zhang poi avrebbero pensato alla possibilità di richiamare Stefano Vecchi per le ultime cinque giornate - come nel post de Boer - per poi convincere Pioli a restare almeno fino a Inter-Napoli.



Prima, si era consumato il confrontro tra dirigenti e giocatori, dove un Ausilio arrabbiatissimo avrebbe comunicato il seguente messaggio: "Non accettiamo un finale di stagione così, tirate fuori le palle. Siete responsabili di questa situazione e dovete uscirne, onorate questa maglia", urla che si sarebbero sentite anche fuori dagli spogliatoi.



La Gazzetta dello Sport, invece, ritorna a parlare di offerte monstre per Diego Pablo Simeone ed Antonio Conte, con Leonardo Jardim più defilato: per il Cholo e l'ex tecnico azzurro offerti quinquennali da 11 milioni di euro a stagione con risposta attesa entro venti giorni. Ma, al momento, il nome più caldo - e raggiungibile - rimane quello di Luciano Spalletti.