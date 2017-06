Inter, Pioli: "Senza quell'errore... Spirito giusto, c'è una buona base"

Stefano Pioli non condanna l'Inter e maledice lo svarione difensivo: "Il Napoli è una squadra molto forte ma da parte nostra ci voleva più precisione e non commettere quel grave errore. Da quel momento la partita si è complicata".



A Premium Sport il tecnico nerazzurro promuove la sua squadra: "Lo spirito è stato quello giusto: stiamo vivendo un momento in cui siamo meno dinamici e meno precisi, ma la volontà c’è stata. E' stata una partita diversa da quelle precedenti, dove ha inciso soprattutto l’alto livello degli avversari. Stasera spirito e compattezza non sono mancati, ma dobbiamo comunque continuare a lavorare".



Sulla rassicurazione ricevuta da mister Zhang: "Questa fiducia l’ho sempre avuta, da quando sono arrivato. Stiamo lavorando: è vero che nelle ultime partite non siamo stati all’altezza, ma è un percorso che è cominciato molti mesi fa. Non c’è da rifondare la squadra, siamo all’inizio di un nuovo ciclo che è cominciato con il cambio di proprietà: credo ci sia una buona base per costruire qualcosa di importante".



La testa sembra già alla prossima stagione: "Chiaro è che bisogna scegliere bene per il futuro. In questo momento le distanze con le prime in classifica sembrano importanti, ma se guardiamo a un mese fa non si notavano". Perché l'Inter fuori dall’Europa con Icardi quasi capocannoniere e Handanovic tra i migliori portieri? "È stata un’annata complicata, cominciata come sapete, proseguita con una rincorsa e quasi finita con qualche difficoltà. Ma mancano ancora delle partite".