Inter, Pioli: "Se finisse oggi non sarebbe una stagione positiva"

I primi fischi a San Siro, il sogno Champions che sfuma. Stefano Pioli raccoglie i cocci dopo Inter-Sampdoria e un inatteso ribaltone che costa molto ai nerazzurri. Ecco l'analisi del tecnico a Premium Sport



"Se fosse questa la classifica finale non staremmo parlando di una stagione positiva, è ovvio, ma il campionato non finisce oggi e nelle prossime gare dobbiamo dimostrare di non essere quelli del secondo tempo di oggi. I fischi ci stanno, quando non riesci a dare il massimo. Purtroppo, al pareggio della Samp, la partita è cambiata: fino a quel momento eravamo messi bene in campo, in controllo, ma da quel momento ci siamo disuniti, abbiamo cominciato a ragionare individualmente e questi sono errori che non dobbiamo commettere. Bisogna sempre giocare da squadra: se spendo troppe energie a giocare singolarmente, alla fine, penalizzo il collettivo. Ci abbiamo messo il cuore, ma se questo va a discapito degli equilibri e della precisione il cuore non basta".



"Obiettivo Champions sfumato? Il nostro obiettivo è di tornare a vincere fin dalla prossima partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma le partite non finiscono al 50esimo: le occasioni le abbiamo create anche nella frenesia della ripresa, ma a prescindere da questo dobbiamo tornare a essere squadra per 95 minuti. Come mai non ho sostituito Brozovic? Perche Gagliardini aveva un problema e Perisic pure, ma non è il singolo giocatore che ha compromesso il match, è stato l’atteggiamento complessivo che è stato sbagliato nel secondo tempo. Sconfitta che compromette la mia riconferma? Il mio unico pensiero è tirare fuori il massimo dai miei giocatori: io non sono né preoccupato né timoroso, del futuro ne parlate voi troppo. Oggi abbiamo perso un’occasione, ma ce ne saranno ancora altre"