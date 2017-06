Inter, Pioli sarà esonerato se crolla anche col Napoli

Stefano Pioli ha le ore contate. Con il momento che sta vivendo l'Inter, il capolinea dell'attuale tecnico nerazzurro rischia di essere molto più vicino di quanto si immagini: che non arrivi la conferma per la prossima stagione appare ormai scontato, ma l'esonero potrebbe arrivare già domenica sera o lunedì mattina in caso di ulteriore figuraccia nel posticipo della 34esima giornata contro il Napoli.



L'Inter non vince da un mese e mezzo e ha collezionato appena 2 punti nelle ultime 5 partite, pareggiando a Torino e nel derby e perdendo contro Sampdoria, Crotone e Fiorentina. L'ultimo blackout del Franchi, con una rimonta subita in pochi minuti dai viola nel secondo tempo, ha indotto la società a una seria riflessione sul finale di stagione: se anche contro il Napoli la squadra dovesse fallire, la deduzione più logica sarebbe che il tecnico ha ormai perso il "contatto" con la squadra. Così Suning affiderebbe all'attuale vice Vecchi la panchina nerazzurra nelle ultime 4 gare, come ha fatto dopo l'esonero di De Boer.



Per quanto riguarda il futuro, un effetto domino dall'estero potrebbe in qualche modo coinvolgere anche le manovre nerazzurre: Griezmann sembra sempre pià vicino al Manchester United, che sarebbe disposto a pagare la clausola di 100 milioni all'Atletico. Con l'addio del francese, Simeone potrebbe pensare a lasciare i colchoneros e accettare l'eventuale offerta dell'Inter.