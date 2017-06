Inter-Pioli, sarà addio: caccia al sostituto

C'è un'indiscrezione che siamo in grado di raccontarvi e che conferma come ad oggi l'Inter abbia deciso di chiudere il rapporto con Pioli a fine stagione. Recentemente, al padre di un giocatore inquieto per lo scarso utilizzo, il ds Ausilio avrebbe detto di pazientare ancora un po' perché la società cambierà allenatore e le cose potrebbero quindi mutare. Si sa, nel calcio le cose cambiano all'improvviso, magari visti i risultati e quello che è successo nella notte di Firenze con lo sconforto di Pioli, non c'era nemmeno bisogno di un'ulteriore conferma sulla scelta dell'Inter.



Già, ma chi al posto di Pioli? il diktat di Mr Zhang è quello di aspettare fino al 28 maggio, giorno della finale di FA Cup per capire se Antonio Conte si libererà dal Chelsea. Impresa molto difficile ma chi è vicino al tecnico del Chelsea racconta che per il momento le distanze tra lui e il board del club non si sono accorciate. Chiaro che in queste condizioni il mercato dei calciatori subisce un rallentamento, anche perché per il fair play finanziario, prima devono arrivare le cessioni.



Diego Simeone è la seconda scelta per l'Inter dopo Conte: è molto sponsorizzato da Javier Zanetti e un'altra finale di Champions con l'Atletico potrebbe liberarlo per gratitudine del club e in pace con l'ambiente. Sullo sfondo c'è anche da non trascurare lo scenario su Spalletti: il tecnico sta mandando segnali concreti di disponibilità: un incontro personale con l'Inter non c'è ancora stato anche perché Zhang vuole aspettare prima Conte e poi Simeone. Intanto dovrà rassegnarsi al sogno Allegri: se non sarù rinnovo con la Juve, attenzione al Barcellona. i segnali sono tornati, Valverde non è ancora stato nominato.

Paolo Bargiggia