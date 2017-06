Inter, Pioli: "Presto per la Champions, ogni gara deve essere quella della svolta"

Stefano Pioli soddisfatto dopo la vittoria contro il Sassuolo ma preferisce non lanciare proclami: "Parlare di Champions è prematuro - le dichiarazioni a Premium Sport -: dobbiamo pensare solo a correre forte. Ogni partita per noi deve essere quella della svolta". Il tecnico nerazzurro commenta così la prestazione al Mapei Stadium: "Abbiamo vinto, ma anche sofferto: peccato non averla chiusa prima, le occasioni le abbiamo avute. Abbiamo lottato con lo spirito giusto e questo è un bel segnale per un allenatore".



Pioli spiega i miglioramenti dell'Inter: "Stiamo lavorando per migliorare tante situazioni, tra cui la gestione della palla: dopo il vantaggio dovevamo forse muoverci un po’ di più. Ma la vittoria è importante: il carattere e la determinazione sono gli ingredienti per creare qualcosa di positivo. Non so se è’ stata la mia migliore Inter: forse la mia preferita rimane il derby. Ora ci sarà un’altra partita importantissima, quindi questa soddisfazione deve essere momentanea: dobbiamo subito concentrarci sul prossimo impegno".



Gabigol ha giocato qualche minuto, si sta avvicinando il suo momento? "Non ero preparato a questa domanda… (ride, ndr) Gabi ha qualità, talento e insieme ai suoi compagni sta cercando di prepararsi al meglio". Infine, sull'espulsione di Felipe Melo: "È un giocatore di carattere, ma vista l’esperienza che ha deve imparare a dosarsi, anche se il secondo giallo non lo trovo giusto".