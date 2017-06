Inter, Pioli: "Perso una battaglia ma non la guerra, dobbiamo reagire"

Dopo il ko interno contro la Roma, l'Inter è pronta a tornare in campo domenica a Cagliari per continuare la rincorsa alla Champions e Pioli, in conferenza stampa, si dimostra fiducioso: "Abbiamo perso una battaglia ma non la guerra. C’è stata delusione sicuramente, perché la partita non è andata come volevamo, abbiamo valutato quello che abbiamo messo sul campo, le cose positive, le cose negative e ci siamo messi a lavorare con grande volontà, dobbiamo reagire immediatamente" ha detto il tecnico, che non si fida del Cagliari.



"Il Cagliari ha un grande obiettivo, fermare una squadra blasonata, importante - ha spiegato Pioli - Lo hanno fatto una volta, ma hanno 31 punti e 23 punti fatti in casa. Ci aspetterà un avversario motivato, che vorrà fare la gara, dando il massimo per batterci. Noi pensiamo alla nostra prestazione, dobbiamo cercare di giocare meglio dei nostri avversari, in passato con qualche stop siamo sempre stati bravi a riprenderci, dobbiamo farlo anche questa volta. Abbiamo ancora le nostre carte da giocarci. Il nostro obiettivo resta il terzo posto".



Contro i rossoblù anche il tecnico sembra chiamato al riscatto in seguito alla sconfitta con la squadra di Spalletti e alle indiscrezioni sulla panchina nerazzurra: "Per me le voci non esistono, voi siete dei fenomeni, mettete fuori le voci e poi mi chiedete come le prendo. Io penso solo a fare il massimo per il bene dell'Inter, me voci sono inevitabili, sono ovunque e non mi danno fastidio né mi tolgono serenità".



Le uniche tre sconfitte dell'era Pioli sono arrivate con le prime tre della classe: "Stiamo cercando di togliere il gap da Juve, Roma e Napoli, e sarà importante questa stagione per gettare le basi, poi è chiaro che vanno inseriti elementi per fare un ulteriore salto in avanti. La distanza non credo sia così notevole, ma se abbiamo perso tre scontri diretti qualcosa vuol dire. Ma siamo sulla strada giusta, non basta qualche mese per avvicinarsi a squadre che sono lì da anni".