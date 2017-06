Inter, Pioli: "Per battere il Sassuolo ci vorrà grande concentrazione"

Dopo le vittorie con Sparta Praga e Genoa, l'Inter punta a ottenere i tre punti anche nella sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle 12:30. I nerazzurri non centrano il successo in trasferta dallo scorso 21 settembre (2-0 all'Empoli) e Stefano Pioli vuole arrivare all'appuntamento nel migliore dei modi: "Tutte le vittorie portano fiducia e autostima, ma ora conta solo fare bene sul campo, abbiamo la possibilità di fare i tre punti, giocare per vincere e sarà una giornata importante per il nostro cammino. Problema in trasferta? A Napoli abbiamo sbagliato l'approccio, mentre nella gara contro l'Hapoel eravamo partiti benissimo. Gli avversari vanno affrontati tutti allo stesso modo, siamo l'Inter dobbiamo giocare sempre per vincere. Ci vuole grande concentrazione: dobbiamor restare dentro la partita. Hanno un bravo allenatore e li rispettiamo, ma abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Chiudere a 30 punti il girone di andata? Ora siamo concentrati sul Sassuolo, poi penseremo alla prossima con Lazio. Non abbiamo mai vinto tre partite di fila e vogliamo farcela", le parole del tecnico emiliano in conferenza stampa.



Pioli si sofferma poi su alcuni singoli, partendo da Banega: "È un professionista serio, stiamo cercando di trovare le soluzioni migliori tutti insieme. Joao Mario? È un centrocampista importante nella fase offensiva, sa inserirsi e servire i compagni, può realizzare qualche gol, sfruttarlo per le caratteristiche offensive è la cosa migliore. Melo? Potrà dare il suo contributo. Sta bene fisicamente e soprattutto psicologicamente. Perisic? Da lui mi aspetto tantissimo perché ha un potenziale enorme ed è giusto pretendere il massimo. Medel? Pensiamo a recuperarlo, ha personalità importante, poi può fare due ruoli ed è solo un vantaggio fa sfruttare. Con lui difensore, servirebbe un altro centrocampista? A gennaio cercheremo di migliorare alcune situazioni". Sulla situazione della squadra: "Ci sono tante situazioni da migliorare, dalla velocità della palla, dei movimenti senza palla e la compattezza in fase di non possesso. Ma ci sono anche aspetti positivi, come la voglia di mettersi a disposizione e dare il massimo. Solo così possiamo riprendere posizioni".