Inter, Pioli: "Penso in grande. Champions? La squadra ci crede"

Non si sbilancia quasi mai Stefano Pioli. L'Inter arriva da 7 vittorie consecutive tra campionato e coppe, 5 in Serie A, e sembra lanciatissima verso la rimonta in chiave Champions, eppure il tecnico resta cauto. "Le somme si tireranno il 28 maggio". Però se gli chiedi della Juve, che sfiderà tra non molto, ecco la dichiarazione a sorpresa: "Ho fatto tante esperienze e ora sono maturo per pensare in grande".



Anche lui, allora, non vuole porsi limiti. "Vedo l'atteggiamento giusto - spiega Pioli -, sappiamo che stiamo facendo il lavoro giusto. Ma siamo passati da tre vittorie difficili e domani (a Palermo, n.d.r.) sarà la stessa cosa. Champions? Se si lavora bene bisogna credere nei propri giocatori. Rimaniamo concentrati, possiamo controllare solo una cosa: il presente, 17 partite di campionato, dobbiamo fare più punti possibili, poi dipenderà anche da quelle davanti. Insieme a noi c'è società molto forte, con grande ambizione. La squadra ci crede e sta insieme con tutti gli atteggiamenti necessari per stare dentro la partita. Stiamo attenti fino alla fine".



Pioli parla anche dei singoli: "Cosa mi ha stupito di Gagliardini? La semplicità e la serenità con il quale si è inserito nella squadra, ha capito subito i nostri concetti. Si ì fatto trovare pronto. Ma non so se gioca domenica: abbiamo speso tante nelle ultime due gare, dovrò essere bravo a scegliere bene per avere squadra che abbia ritmo e intensità".