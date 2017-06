Inter, Pioli: "Passo indietro, siamo in cerca di equilibrio"

Stefano Pioli non cerca scuse dopo il 3-0 subìto dal Napoli: "E’ un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni - le parole a Premium Sport - : nelle altre partite abbiamo avuto l’approccio giusto, mentre questa volta abbiamo sbagliato l’inizio e contro una squadra come il Napoli non puoi permettertelo. Abbiamo anche avuto le occasioni per recuperare, ma purtroppo non le abbiamo sfruttate".



Ma quali sono i problemi dell'Inter? "Siamo alla ricerca di equilibri migliori ed è inevitabile che dobbiamo cercare di subire meno gol: serve più attenzione, più determinazione. Ma lavoriamo assieme da poco tempo e anche questo è un fattore. Stiamo lavorando in tutte le direzioni, mentale e fisica: gli equilibri li abbiamo persi per via dell’approccio sbagliato. C’è anche stata la volontà di recuperare, ma l’handicap che avevamo era troppo pesante, contro una squadra che riparte in velocità come il Napoli".



Il commento del tecnico nerazzurro sulle qualità morali del gruppo: "In allenamento ho trovato atteggiamento e disponibilità eccezionali: è vero che ci siamo disuniti e abbiamo dato l’idea di non essere compatti, ma per colpa dell’inizio. Abbiamo perso lucidità, ma il gruppo lavora bene: è consapevole delle difficoltà e fa di tutto per migliorare. Dobbiamo lavorare ancora tanto e meglio".