Inter, Pioli: "Pareggio con la Juve? Noi scendiamo in campo per vincere"

Si avvicina la supersfida tra Juventus e Inter. I nerazzurri arrivano da sette vittorie consecutive in campionato e il test contro i Campioni d'italia allo Stadium è un vero e proprio esame di laurea. A due giorni dal big match Stefano Pioli mette in chiaro gli obiettivi: "Se va bene un pareggio? Noi scendiamo in campo per ottenere il massimo, quindi proveremo a vincere. La gara vale tre punti come tutte le altre ma sappiamo che può valere anche di più per quanto è sentita e cosa rappresenta. Non a caso si chiama il derby d'Italia ma ci siamo preparati bene".



Sarà importante contenere la sfuriata iniziale della squadra di Allegri: "Anche, ma non solo quello, ha dei numeri importanti nei primi 20 minuti, sarà fondamentale approcciare bene, con efficacia i primi minuti. Sono la formazione che segna di più all'inizio, noi segniamo negli ultimi minuti ma puntiamo a un risultato positivo".



Il tecnico analizza quindi alcuni aspetti tattici della gara: "La Juve dà pochi punti di riferimento, solo bravi a muoversi tutti, dovremo fare della compattezza e dell'attenzione la nostra partita, stare attenti, curare i particoli e le distanze. Gli equilibri saranno molto importanti per contrastare gli avversari e avere situazioni positive. Dobbiamo essere efficaci, essere squadra, non è importante il singolo. Sappiamo che quando giochiamo con intensità, ritmo e velocità con il lavoro di tutti possiamo essere forti".



Il cambio di modulo sembra avere reso ancora più invincibile la Juventus e forse sarebbe stato più semplice affrontarla prima del nuovo corso: "No la Juve è forte, lo dicono i numeri e i risultati, la mentalità, i giocatori, l'allenatore, la più forte d'Italia ma siamo tra le squadre che possono metterla in difficoltà".



I numeri tuttavia sembrano contro Pioli, che non è mai risucito ad avere la meglio sui piemontesi: "Non ho mai allenato l'Inter...".