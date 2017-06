Inter, Pioli: "Normale e giusta la contestazione"

Stefano Pioli commenta ai microfoni di Premium Sport il ko dell'Inter a Marassi, il terzo consecutivo: "Che ci sia delusione e contestazione è normale ed è anche giusto: i risultati sono negativi. È chiaro che possiamo e dobbiamo fare di più. Oggi abbiamo giocato per fare la partita, per condurla, ma quando non riesci a segnare poi ti esponi a dei rischi e così è successo".



Il tecnico nerazzurro non nasconde l'amarezza: "C’è grande rammarico, perché siamo tutti convinti che possiamo fare di più: gli episodi ci condannano, ma in certi episodi non abbiamo messo quell’attenzione necessaria. Abbiamo comandato la partita anche oggi, ma dovevamo muoverci di più senza palla e costruire gioco più lucidamente: quando l’abbiamo fatto abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari".



La stagione dell'Inter sembra già conclusa: "Mancano ancora tre partite e dobbiamo rimetterci a lavorare perché non vinciamo da troppo tempo. La sostituzione di Icardi? Volevo cambiare la fase offensiva, avere attaccanti più freschi. Io faccio l’allenatore e scelgo per quello che vedo: non ero contento del movimento dei miei attaccanti e ne ho inseriti altri due".



Chiusura dedicata al modulo e alle prospettive a breve termine: "Passare al 4-3-3? Non credo di avere giocatori indicati per sviluppare questo modulo. Il mio futuro? Ora non posso essere positivo, se valuto questo momento, ma credo che questa squadra abbia dei valori per costruire un gran futuro".