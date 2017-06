Inter, Pioli: "Non siamo quelli di Crotone, abbiamo già cambiato registro"

Stefano Pioli non si sente un allenatore in bilico. "La società mi ha sostenuto anche e soprattutto dopo Crotone". L'Inter è scivolata al settimo posto in campionato e ora c'è il derby col Milan per riscattarsi. Ecco alcuni stralci della conferenza del tecnico nerazzurro a due giorni dalla grande sfida.



"Il calo c'è stato ed è stato inaspettato per come volevamo interpretare la gara - spiega riferendosi al Crotone -. L'abbiamo analizzata e abbiamo fatto di tutto perché non succeda più. Ormai fa parte del passato e possiamo determinare il nostro presente e il futuro dimostrando che siamo competitivi"



"Europa League un dovere? Il dovere è dare il massimo e ottenere più vittorie possibili. Abbiamo commesso errori che non ci appartenevano da tempo. Nelle ultime due partite abbiamo sbagliato due volte per 45 minuti. Era da tempo che non commettevamo certi errori. Abbiamo l'occasione per dimostrare che non siamo quelli e possiamo giocare un calcio propositivo e possiamo battere avversari forti".



"Per arrivare ai livelli che vogliamo serve continuità di mentalità e certi passi falsi non dovevano esserci. L'Importante è imparare da lezioni pesanti come queste e far sì che non accada più. Ma non è vero che non c'è stata reazione, nel secondo tempo di Crotone la squadra ha reagito e non meritava di perdere".



"Ho percepito che dopo la delusione di Crotone abbiamo cambiato registro puntando su concentrazione e voglia di ripartire subito. Farlo in una partita così importante avrebbe doppio valore. Non so che futuro aspetti il Milan, sinceramente mi interessa molto poco. Ma so che futuro aspetta l'Inter, conosco la proprietà, le persone che ci guidano, le loro potenzialità, i valori che stanno trasmettendo e sarebbe importante per noi dare soddisfazione anche a loro in questo derby".