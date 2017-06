Inter, Pioli: "Non ho mai pensato alle dimissioni"

Dopo il ko con la Fiorentina e il ritiro imposto dalla società, l'Inter non può sbagliare contro il Napoli a San Siro. Per la classifica e per l'onore. Alla vigilia della sfida del Meazza Stefano Pioli smentisce alcune indiscrezioni degli ultimi giorni: "Non ho mai pensato di presentare le dimissioni e mai ci penserò. Si è persa troppa energia sul mio futuro e poco sul presente dell'Inter. Per costruire il futuro dell'Inter bisogna costruire il presente. La presenza del chairman è di grande stimolo, parleremo delle nostre situazioni ma ci sarà tempo dopo la partita. Quello che si dice su Pioli conta poco, vado avanti per la mia strada, cerco di migliorare assieme ai giocatori. Alla fine vedremo che lavoro sarò riuscito a fare".



Il tecnico nerazzurro spiega di avere ancora la situazione sotto controllo: "In questi 6 mesi di Inter se avessi dovuto smentire ogni notizia falsa avrei dovuto convocarvi spesso. Non si vedo che sto bene? Di capelli ne avevo pochi anche prima. Queste situazioni fanno parte del lavoro, in ambienti così importanti serve mantenere equilibrio, non mi è mai mancato. In questi momenti bisogna dimostrare di che pasta siamo fatti: siamo tutti responsabili del nostro calo ma domani abbiamo una grande occasione".



I tifosi interisti si attendono una grande reazione: "Abbiamo lavorato bene, ci siamo concentrati sulle situazioni che ci stanno penalizzando, ho visto la voglia giusta per superare il momento delicato. Stare insieme serve soprattutto a quello, a lavorare e incontrarci collettivamente e singolarmente. Dobbiamo ritrovare la continuità e lo spirito di cominciare la partita con attenzione e starci dentro con determinazione".



Al Meazza arriva una formazione impegnata nella lotta per il secondo posto: "I numeri del Napoli parlano chiaro, la fase offensiva è di livello altissimo. Ma noi non siamo lontani da quei numeri. Siamo pronti per scendere in campo con una strategia ben chiara e voglio che la squadra lo faccia con convinzione e continuità".



Pioli quindi cerca di analizzare le ragioni del crollo nerazzurro: "Non c'è stato un calo fisico, abbiamo corso tanto e consumato tante energie fisiche e mentali nella rincorsa. Ma dai dati che abbiamo non risultano cali fisici. In ogni singola partita delle ultime 5 non abbiamo avuto la capacità di avere continuità di gioco di squadra nei 95 minuti e il fatto di aver perso lucidità nelle difficoltà è stato l'aspetto più negativo".



Ora però è tempo di guardare avanti perché l'Inter è attesa da cinque gare prima del termine della stagione: "Non voglio tenermi stretta la panchina, voglio fare con i giocatori il massimo sforzo per finire meglio in classifica. Alla fine vogliamo essere soddisfatti, se il campionato finisse oggi non lo saremmo".