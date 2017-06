Inter, Pioli: "Non abituati a perdere, dobbiamo essere più furbi"

Dimenticare la Juventus, prendere esempio dagli errori dello Stadium e ripartire meglio di prima. Questo, in sintesi, il Pioli-pensiero alla vigilia della sfida casalinga contro l'Empoli: "La mattina seguente le polemiche erano già svanite, ero già concentrato sulla partita seguente - le parole in esclusiva a Premium Sport -. Perdere fa male, soprattutto in una partita così importante e per come è arrivato il ko, e l'Inter non era più abituata (risposta indiretta a John Elkann?, ndr). Questo deve darci stimoli e motivazioni per riprendere a correre".



Il tecnico nerazzurro non vuole tornare sui fatti di Torino: "Le cose che dovevo dire le ho dette ai diretti interessati di persona e anche nella conferenza stampa post-gara. Noi dobbiamo solo sapere che è inevitabile che l'Inter tornerà a vincere, sta a noi far sì che questo accada il prima possibile. Intanto cerchiamo di arrivare più in alto in classifica, sapendo che le avversarie corrono forte".



Sulle squalifiche di Icardi e Perisic: "Il gioco del calcio è anche questo, dovremo essere più furbi, più scaltri - continua Pioli -. Però abbiamo dato l'idea di uno spirito incredibile, fino alla fine. Normale fosse un match nervoso ma certe situazioni vanno gestite meglio. Ora dobbiamo dimostrare di poter sopperire all'assenza di due giocatori, tre con Brozovic, importanti. Chi li sostituirà deve farmi vedere di essere pronto e motivato".