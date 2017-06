Inter, Pioli: "La difesa a 3 è un'opzione, condizione fisica solo buona"

La corsa di Stefano Pioli e dell'Inter verso posizioni più nobili di classifica riparte dal Genoa: "Sono la seconda miglior difesa del campionato, Juric sta facendo un ottimo lavoro e hanno fatto bene contro le grandi: dovremo essere all'altezza" le parole del tecnico nerazzurro. Con l'eliminazione dall'Europa League, all'Inter rimangono solo rincorsa Champions e coppa Italia: "Ci sono ancora tanti punti a disposizione, dobbiamo costruire nuove certezze per dare soddisfazioni a proprietà e tifosi - prosegue Pioli -. Non dobbiamo commettere un doppio errore: guardare adesso la classifica ma anche pensare che tanto abbiamo molto tempo per risalire".



Il miglioramento della squadra deve passare dalla difesa: "Serve più sacrificio da parte di tutti, dovremo giocare un match con sacrificio, attenzione, concentrazione e lucidità. Mi auguro che Handanovic faccia miracoli come l'anno scorso quando l'Inter prendeva pochi gol ma dobbiamo diventare più solidi dietro. La difesa a 3 è un'opzione". Poi, una frecciata a Mancini-De Boer: "Ho trovato una squadra in condizioni fisiche buone, non ottime. Stiamo accelerando anche da quel lato ma conta l'aspetto mentale".



Infine, su Gabigol e la rosa: "Se andrà via in prestito? Domanda lecita, ma non parlo di mercato. Faremo le dovute valutazioni. Secondo me abbiamo un ottimo potenziale, la Juventus ha qualcosa in più anche perché è stata costruita nel tempo con innesti mirati. Qui c'è una rosa di valori, è ora di tirarli fuori".