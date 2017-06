Inter, Pioli: "L'obiettivo è vincere con continuità da qui alla fine"

Per inseguire il sogno Champions all'Inter non resta che vincere, anche nella trasferta contro il Torino, in programma sabato alle 18. A due giorni dalla sfida Stefano Pioli ribadisce il concetto: "Non dobbiamo pensare al derby e al Napoli, ma a una partita alla volta. Abbiamo in testa solo di vincere fino alla fine".



Tuttavia è inevitabile parlare dell'orario della stracittadina, alle 12:30 del prossimo 15 aprile: "Abbiamo giocato poche volte di giorno a San Siro, ma a me di giorno piace tantissimo soprattutto quando è pieno e c'è entusiasmo. E' una partita di livello mondiale e così la vedranno molti tifosi in più".



Tifosi che lo hanno acclamato a gran voce contro l'Atalanta al Meazza: "Il coro mi ha emozionato, non può che rendermi ancora più attento e concentrato sul lavoro che dobbiamo fare tutti insieme.Quanto fatto ifnora non ha senso se non continueremo a dare continuità. Passa tutto dalle prossime gare, dalla voglia di essere squadra in ogni partita".



Grande protagonista nella sfida con i bergamaschi è stato un ritrovato Banega: "Che Ever sia un giocatore di qualità e sappia trovare spazi che ci permettono di essere efficaci è chiaro, è stato bravo a lavorare con disponibilità e caparbietà. Non solo lui, ma tutti vogliamo essere determinati per la prossima gara".



E in merito al prossimo match Pioli avverte i suoi sulla pericolosità della squadra di Mihajlovic: "Soprattutto in casa il Torino ha segnato tanti gol, ha giocatori di qualità e un allenatore che sa stimolare, va tenuto in grande considerazione. Nei singoli ha qualità importanti e servirà attenzione".



Sarà dunque allo stadio Grande Torino la prima di 10 finali nella strada per il terzo posto: "Noi abbiamo guardato la scorsa classifica e la soglia Champions è 80 punti. Ma per come corrono davanti può alzarsi, inevitabile sapere che dobbiamo fare qualcosa di eccezionale per raggiungere quella quota, ma si può fare solo con la consapevolezza di credere nei nostri mezzi".