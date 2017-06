Inter, Pioli: "L'Europa League non c'entra, conta la maglia"

Il momento è quello che è: l'Inter ha perso 4 delle ultime 5 partite, ha raccolto 2 punti nelle ultime 6 scivolando al settimo posto, non solo lontanissima dalla Champions, ma fuori anche dalla zona Europa League. Stefano Pioli cerca il riscatto col Genoa e parla anche del proprio futuro.



"La cosa chiara è che mi incontrerò con la società e ci diremo quello che dobbiamo dirci. Ora conta vincere queste 4 partite. I sondaggi del club? Non posso commentare le voci ma solo la realtà, le situazioni che la società mette in pratica con me. A me la società ha dato e dà solo fiducia e lo farà fino alla fine. Dalla società ho avuto solo conferme di fiducia e stima



"D'Ambrosio dice che siamo calati dopo il pari di Torino? Credo che ognuno possa mettere a disposizione le sue percezioni e sensazioni. Chiaro che questo sarebbe stato un errore grave, dopo Torino non era finito nulla. Credo che la sosta non ci abbia fatto bene e l'abbiamo pagato, ma non è questo il momento dei bilanci. Dobbiamo guardare alla partita di domani, complicata contro un avversario che farà di tutto per uscire dalle difficoltà".



"Siamo l'Inter e abbiamo il dovere di tornare a vincere. Le motivazioni ci sono, la settimana di lavoro è stata buona ma conta la prova di domani. Non arriverà una buona classifica alla fine ma questa stagione porterà l'esperienza per una base importante. I numeri diranno alla fine come andrà. Comunque è evidente che in qualcosa stiamo mancando. L'Europa League conta relativamente, conta che maglia indossiamo per avere il massimo delle motivazioni. Siamo una società prestigiosa, solamente indossare questa maglia significa dare il massimo".