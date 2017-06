Inter, Pioli: "L'auto-moviola di Rizzoli? Una cosa mai vista"

Stefano Pioli si mette alle spalle la Juventus e ritorna a sorridere: "Quella gara era già dimenticata il giorno dopo. Era importante reagire dopo una settimana complicata e sono contento - le parole a Premium Sport -. L’Empoli è una squadra che fraseggia molto, noi in mezzo a volte abbiamo concesso il corridoio centrale anche se con tre centrali difensivi a volte te lo puoi permettere".



Sulla frase motivazionale al centro d’allenamento: "Voi non avete visto quelli delle settimane precedenti... tutte le settimane ci poniamo degli obiettivi per rendere il nostro lavoro ancora più stimolante. Sappiamo che percorso dobbiamo fare, sarà difficilissimo ma noi vogliamo continuare a pensare di vincerle tutte da qui alla fine e vogliamo dare sempre il massimo perché stiamo diventando una squadra competitiva".



Gagliardini può diventare leader del centrocampo? "Ha tutte le potenzialità per diventarlo. E’ sotto gli occhi di tutti con quale semplicità e personalità si è inserito nel gruppo, dandoci subito un contributo positivo. Ma il leader deve diventare il nostro principio di gioco e il nostro lavoro quotidiano".



Come dice Allegri, l'Inter avrebbe potuto lottare per lo scudetto? "Penso molto al presente, poco al futuro e mai al passato. Vogliamo costruire qualcosa per questa società, per i tifosi che ci sono sempre vicino e siamo concentrati su quello che possiamo controllare che sono le prossime prestazioni. Perdere energie per pensare al futuro è sbagliato e credo che tutti i miei colleghi ragionino così". Per chi tiferà Pioli lunedì sera tra Lazio e Milan? "Io tifo forte Inter perché i nostri risultati dipendono da noi stessi".



Nella conferenza stampa post-match, Pioli è tornato sulle parole di Rizzoli: "Una cosa mai vista e particolare... Sono stato un po' sorpreso, dico la verità. Ma a lui ho detto ciò che pensavo ed è finita lì. Il can can dell'Inter? Ne parlerò quando lo vedrò".