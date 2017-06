Inter, Pioli: "Il nostro campionato non è finito, ci saranno cambi"

Dopo la sconfitta con la Sampdoria, l'Inter deve rialzarsi per provare ad inseguire un terzo posto miracoloso ma soprattutto per non perdere almeno il treno dell'Europa League: "A Crotone dobbiamo dimostrare di aver superato la botta, giocare con qualità e determinazione. Ci sarà qualche cambio, sono aperto a tutto e poi farò le mie scelte" le parole di Stefano Pioli particolarmente carico in conferenza stampa.



Sul black-out dello scorso turno: "La frenata in campionato è dovuta a un secondo tempo non interpretato lucidamente contro la Sampdoria, una legnata che ci ha deluso. Ma non finisce qui il cammino, né il nostro campionato. Trasformiamo la delusione in determinazione, dimostriamo che siamo una squadra forte. Il 28 maggio tireremo le somme e capiremo cosa abbiamo fatto".



Pioli realista sul terzo posto: "Sapevamo che era un sogno, la matematica non dice che è finita qui ma si fa difficilissima. Ma rispetto a quando sono arrivato ci sono più certezze, c'è una strada, una via tracciata e l'ho detto alla squadra. Ho parlato molto con i ragazzi, dobbiamo essere molto più squadra e su quello ho insistito".



Molto chiaro anche sulla questione Brozovic: "Ha ottime qualità, non si può discutere per un singolo errore per quanto gravissimo fosse quel fallo di mano in area. Devo decidere se farlo giocare, deve trovare un equilibrio mentale migliore". Per ripartire serve "più attenzione in fase di non possesso palla. Non possiamo pensare oltre il Crotone, con la sosta non vinciamo praticamente da un mese: mi aspetto una squadra pronta, vogliosa e determinata. Loro non posso avere più motivazioni di noi".