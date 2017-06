Inter, Pioli: "Il 2017 dovrà essere il nostro anno"

Dopo un inizio di stagione complicato, l'Inter è riuscita a chiudere il 2016 con tre vittorie consecutive in campionato. Merito di Stefano Pioli, subentrato a Frank de Boer a partire dallo scorso 8 novembre. L'allenatore emiliano ha tracciato un bilancio dei suoi primi mesi sulla panchina nerazzurra: "Non ci sono dubbi, il 2017 dovrà essere il nostro anno. La squadra ha ampi margini di miglioramento, e anche il mercato di gennaio ci può aiutare a sistemare alcune cose migliorabili. Lavorando duramente tutti i giorni, come stiamo facendo, con grande professionalità e cura dei particolari, possiamo dimostrare di essere una squadra competitiva".



L'ex tecnico della Lazio dice la sua anche del ritiro invernale della squadra, che verrà svolto in Spagna: "Gennaio può essere un mese importante, lavoreremo a Marbella per stare insieme, migliorare la conoscenza. Siamo in ritardo, e dovremo correre velocemente, per recuperare posizioni: ogni partita sarà un'occasione, con la giusta mentalità possiamo vincere con chiunque", queste le sue dichiarazioni rilasciate a Inter Channel.