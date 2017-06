Inter, Pioli: "I rumors sulla panchina? Apro la porta ma non vedo nessuno"

Apro la porta ma non vedo nessuno". Con questa battuta Stefano Pioli commenta i rumors riguardo i tanti allenatori affiancati alla panchina nerazzurra per la prossima stagione. "Io sono molto concentrato, motivato e sereno. Stiamo lavorando bene - aggiunge il tecnico dell'Inter a Top Calcio 24 - mi piace lo spirito e l'ambiente. Nella mia carriera ho dovuto sempre conquistare e sudare ogni passo ed è così che sto facendo e che farò in futuro. Mi sento un allenatore da Inter. E' un punto di partenza che può diventare un punto d'arrivo".



Pioli, inoltre, afferma di aver già parlato con la società per programmare la prossima stagione: "Ho la fortuna di condividere Appiano con la società, si parla del presente e anche del futuro". Il presente vede l'Inter molto distante dal terzo posto: "Champions? Dobbiamo essere realistici, pensare solo che abbiamo otto partite e che dobbiamo farle nostre. Siamo sette squadre a lottare per le prime posizioni".



Il sesto posto non sarebbe un fallimento: "Ci si dimentica quale era il punto di partenza. Se la media punti sara' quella che abbiamo ora il cammino non potrà che essere considerato ottimo".



Secondo Pioli, l'Inter per tornare al top deve "fare un passo alla volta. Poi sarà il mercato insieme ad altri fattori ad avvicinarci a Napoli, Roma e Juventus". Infine ammette le difficoltà affrontate in nerazzurro: "Quando si arriva a stagione in corso si ha poco tempo per trasmettere le proprie idee, capire situazioni e ambiente".