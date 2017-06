Inter, Pioli: "Ho il sostegno della società, stiamo impostando il futuro"

Stefano Pioli è soddisfatto dopo il largo successo sul campo del Cagliari: "Abbiamo dimostrato di aver imparato gli errori della precedente sconfitta e siamo stati vincenti. Potevamo concedere meno ma abbiamo vinto una gara meritatamente, mettendo in campo la testa giusta. Dopo il terzo gol forse dovevamo gestire meglio la palla, in queste situazioni dobbiamo migliorare se vogliamo vincere tante partite. Poi alla fine i risultati determineranno i giudizi ma noi continueremo a lavorare per fare bene fino alla fine. Abbiamo fatto più di 20 tiri in porta, è un segnale importante ma dobbiamo crescere e migliorare perché il livello dei prossimi avversari sarà alto e dobbiamo farci trovare pronti".



L'allenatore dll'Inter ha ritrovato un grande Banega e rispolverato la difesa a 4: "Banega è un giocatore di qualità, sa verticalizzare e oggi l’ha fatto molto bene. La difesa a 4 è quella definitiva? Noi di definitivo non abbiamo niente, abbiamo giocato 15 partite con due sistemi di gioco che decidiamo in base alle nostre caratteristiche, cercando di schierare la miglior formazione possibile".



La rincorsa al terzo posto, nonostante il ko con la Roma di 7 giorni fa prosegue, ma anche la mancata qualificazione in Champions potrebbe bastare per la conferma in panchina del tecnico: "Ausilio ha detto che la società vuole progettare il futuro con me? Io ho sempre avuto il sostegno di tutta la società. Stiamo lavorando, stiamo costruendo una buona base per il futuro ma sappiamo anche che c’è una stagione da portare al termine, dove dovremo correre tantissimo. Stiamo pensando al presente ma stiamo anche impostando il futuro".



Un futuro nel quale si cercherà di lottare finalmente per il primo posto: "Tutti i componenti dell’Inter dovranno alzare il livello se vogliamo acquisire una mentalità vincente. Dobbiamo provare a fare qualcosa in più per arrivare a fine campionato senza rimpianti e per crescere mentalmente. Tutte le gare valgono 3 punti ma alcune partite pesano un po’ di più. Volgiamo creare una mentalità più forte e più convinta. Questa è una squadra che sta lavorando sui propri difetti e sui propri pregi per crescere e per reagire sugli errori fatti. Quale sfida vorrei rigiocare tra quelle contro la Juventus e contro la Roma? La più importante è Inter-Atalanta di domenica prossima".