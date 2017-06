Inter, Pioli è ufficialmente il nuovo allenatore fino al 2018. Giovedì la presentazione su Premium

Si è finalmente concluso il tormentone della panchina dell'Inter. Dopo il ribaltone de Boer e il casting allenatore, è stato annunciato il nome del nuovo tecnico: si tratta di Stefano Pioli che ha firmato un contratto fino al 2018 con il club nerazzurro. Mercoledì primo allenamento ad Appiano Gentile, anche se con parte della squadra assente per gli impegni nelle varie nazionali, perché al derby mancano "solo" 12 giorni e c'è tanto da fare. Giovedì la presentazione in diretta tv su Premium Sport HD.

16:10 PIOLI E' UFFICIALMENTE IL NUOVO ALLENATORE DELL'INTER

Il tanto atteso comunicato è arrivato. Stefano Pioli è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico della Lazio ha sottoscritto un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2018. La presentazione è in programma giovedì 10 novembre ad Appiano Gentile in diretta tv su Premium Sport HD (l'orario, come fa sapere l'Inter, è ancora da definire).

15:10 AGENTE MARCELINO: "CON L'INTER DIALOGO FINITO DOMENICA"

"I dialoghi con il club nerazzurro per un possibile approdo di Marcelino sulla panchina sono finiti domenica". Eugenio Botas, agente di Marcelino Garcia Toral, a Fcinternews, torna sulla trattativa del tecnico spagnolo con l'Inter. "Per rispetto della grandezza di una società come quella dell'Inter - aggiunge - e del suo allenatore non intendiamo commentare nulla di quanto accaduto". Marcelino era arrivato a Milano venerdì scorso, ha sostenuto colloqui con i dirigenti e con la delegazione del Suning anche nella giornata di sabato, prima di lasciare l'Italia nel primo pomeriggio di domenica quando la scelta del club nerazzurro era ormai caduta su Stefano Pioli.

15:00 PAROLO PRIMA RICHIESTA DI PIOLI

Stefano Pioli avrebbe individuato nel laziale Marco Parolo il primo rinforzo per il centrocampo dell'Inter e ne avrebbe già parlato ai dirigenti nerazzurri secondo quanto riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi. Pioli ha allenato Parolo alla Lazio dall'estate del 2014 all'aprile del 2016.

14:05 SI ATTENDE L'ANNUNCIO DELL'INTER

Chiuso il rapporto con la Lazio, ora per l'ufficialità di Stefano Pioli sulla panchina dell'Inter manca solo il comunicato del club nerazzurro: dovrebbe essere una questione di ore.

14:00 LAZIO, RISOLTO IL CONTRATTO CON PIOLI

La Lazio ha ufficializzato la risoluzione di contratto con Pioli, ultimo step prima dell'ufficializzazione con l'Inter: "Lo ringraziamo per il lavoro svolto e gli auguriamo le migliori fortune".

08:00 ECCO COME GIOCHERA' PIOLI

Pioli molto probabilmente ripartirà dal 4-2-3-1 che, in alternativa al 4-3-3, già usava negli ultimi tempi nella Capitale. In difesa, il tecnico parmense predilige un terzino di spinta alternato a uno di copertura quindi a destra sfida D'Ambrosio-Santon, sull'altra fascia Ansaldi-Nagatomo a seconda delle situazioni (e dell'esterno alto). In mezzo ecco Joao Mario-Medel per dare giusta copertura al trio Candreva-Banega-Perisic che avranno il compito di mantenere Icardi in alto nella classifica capocannonieri. A proposito, tutto risolto con l'esterno destro: i due non si erano lasciati bene in biancoceleste.



Ma le riflessioni tattiche non finiscono qui. Tre sono i grossi dubbi per Pioli, gli stessi che ha dovuto affrontare de Boer: l'impiego di Gabigol (Suning ha pregato il tecnico di non svalutare un investimento tanto oneroso), il recupero di Kondogbia (discorso simile a Gabriel Barbosa) e la posizione di Banega, dato che alla Lazio l'allenatore 51enne ha dimostrato di preferire un incursore stile Mauri rispetto a un trequartista classico. In tal senso potrebbe aiutare la sessione invernale di mercato: in meno di 2 mesi, Pioli dovrà ridare un'anima all'Inter, raddrizzare i risultati e capire dove intervenire per acciuffare l'obiettivo Champions che - inizio difficoltoso a parte - rimane obiettivo del club.