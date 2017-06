Inter, Pioli è soddisfatto: "Era troppo importante conquistare i 3 punti"

Stefano Pioli interviene ai microfoni di Premium Sport dopo il successo dell'Inter contro la Fiorentina: “Non commento gli episodi arbitrali, parlo solo della partita. Abbiamo fatto molte cose buone, abbiamo avuto un ottimo approccio e dimostrato che se giochiamo da squadra compatta possiamo avere dei valori importanti e se invece aumentiamo le distanze tra i reparti corriamo qualche pericolo. Non abbiamo una fiducia e un autostima ai massimi livelli, ci sta che la squadra nei momenti difficili possa avere un contraccolpo: bisogna ricompattarsi - spiega Pioli - per ripartire e poter fare male in ogni momento. Ho visto cose positive e altre sulle quali dobbiamo migliorare. Il calo nella ripresa è un problema fisico o mentale? E’ stato un problema di compattezza, dovevamo gestire meglio il pallone, ci siamo allungati e abbiamo rischiato. Mentalmente e fisicamente dobbiamo migliorare e lo faremo tramite il lavoro”.



Il tecnico nerazzurro prosegue nella sua analisi e sottolinea: "La squadra ha le qualità per giocare un certo tipo di calcio, nella ripresa abbiamo sbagliato un po’ la gestione della palla. Quello che vogliamo è il comando della partita anche se è difficile farlo per tutti i 90 minuti. Noi avevamo bisogno di vincere questa gara, ho chiesto ai ragazzi di essere concreti e di conquistare i 3 punti. Ci sono momenti della stagione in cui fare risultato è troppo importante. L’idea è quella di dimezzare lo svantaggio dalla zona Champions? L’idea è quella di provare a vincere più partite possibili, pensando una gara alla volta. Solo così possiamo pensare di raggiungere traguardi importanti".



Lo sguardo è già rivolto all'impegno con il Napoli venerdì sera al San Paolo: "Siamo soddisfatti ma da adesso dobbiamo pensare al prossimo match contro un altro avversario che è davanti a noi in classifica e dovremo prepararlo al meglio".



Pioli infine chiarisce una particolarità del prepartita: "La mia vicinanza alla squadra durante il riscaldamento prima delle gare? E’ il mio modo di lavorare e di stare vicino ai miei giocatori, io vivo con loro durante la settimana, prima e dopo le partite: ho trovato un gruppo molto affiatato, consapevole di giocare in un grande club e tutti stiamo dando il 100% per riportare l’Inter dove merita di stare".