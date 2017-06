Inter, Pioli è condannato: si fa spazio Jardim

Mercoledì sera al Louis II ci saranno osservatori inviati dall'Inter per visionare il lavoro di Leonardo Jardim. Il tecnico portoghese, nell'orbiata di Kia Joorabchian (figura molto vicina al gruppo Suning), sembra lentamente prendere sempre più quota nel casting per il dopo Pioli.

Il tecnico parmigiano, dopo l'ennesimo passo falso, è condannato a inseguire un sesto posto che potrebbe anche non bastare. Jardim sembra il profilo ideale visto che è riuscito a riportare lo Sporting in Champions dopo 5 anni d'assenza e il Monaco dopo 10. Non è impossibile trattarlo soprattutto se l'inter inserirà Fabinho nel tavolo delle negoziazioni.

Il club nerazzurro non ha ancora affondato perchè nutre ancora qualche speranza di arrivare a Conte o Simeone. I contratti da 10 milioni di euro netti a stagione sono pronti per essere firmati, ma per arrivare a uno dei due top manager serve qualcosa di clamoroso.

L'ex ct azzurro, ormai ad un passo dal rinnovo col Chelsea dopo le rassicurazioni di Abramovich, può lasciare Londra solo se dovesse perdere il titolo in Premier. Il Cholo invece è blindatissimo da una clausola rescissoria da 41 milioni di euro e in ogni caso sarà il testimonial dell'inaugurazione del nuovo stadio dei colchoneros.

Le autocandidature di Spalletti e di Paulo Sousa, con il Dortmund (sempre più convinto a puntare sul tecnico 29enne della sorpresa Heffenheim, Julian Nagelsmann) che sembra aver frenato sul tecnico viola (per cui invece è forte l'interesse della Roma), per ora non entusiasmano i nerazzurri. Jardim, dunque, si fa spazio.

