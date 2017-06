Inter, Pioli: "Derby occasione per noi, vedo l'aria giusta"

Per Stefano Pioli sarà un debutto da brividi, contro il Milan nel derby: "Sento l'aria giusta, sono orgoglioso di come il gruppo ha lavorato in questi giorni - ha esordito il tecnico dell'Inter nella conferenza stampa della vigilia trasmessa da Premium Sport -. Sono sereno e fiducioso". Ancora l'allenatore nerazzurro: "Nessun dubbio sulla disponibilità messa dai ragazzi in allenamento, ho visto nella squadra grande consapevolezza. Il derby per noi è una grande occasione e vogliamo sfruttarla: la testa comanda le gambe, e quella dei ragazzi è giusta". Sul Milan: "Ha trovato compattezza e solidità ma abbiamo le armi per metterli in difficoltà".



Nessun problema sul recupero dei giocatori tornati tardi dalle nazionali: "Ho trovato bene i sudamericani, soprattutto disponibili a livello mentale. Sono tutti a disposizione, per qualche verso le scelte saranno facili perché tutti vorranno dare il massimo". Tra gli obiettivi della nuova Inter di Pioli, una maggiore assistenza offensiva a Icardi: "Abbiamo le caratteristiche giuste per aiutare il capitano, vogliamo giocatori che attacchino l'area e ricerchino la profondità".



Pioli promuove Brozovic, uno dei giocatori con il quale de Boer più si era scontrato: "E' un po' diverso da Parolo, ma ha tutto per diventare un giocatore completo sia in fase difensiva che offensiva, ha dinamismo e qualità. Jovetic? Importante, si sta allenando bene". A proposito dell'olandese, una citazione indiretta: "Dobbiamo pensare a quello che faremo da domenica, basta pensare al passato. Tocca a noi dimostrare il nostro valore".