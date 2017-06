Inter, Pioli conquista San Siro: la Curva Nord si schiera per la conferma

"Noi vogliamo Stefano Pioli". Il coro partito ieri dalla Curva Nord nel corso di Inter-Atalanta è un segnale forte del tifo interista. Una risposta a tutte le indiscrezioni delle ultime settimane, con i nomi di Conte e Simeone accostati alla panchina nerazzurra. Pioli nel post partita ha detto di essersi emozionato per la dedica della Curva che sembra davvero spingere per la conferma di chi ha preso una squadra alla deriva riportandola in alto, in piena zona Europa League. Il sogno Champions non è ancora svanito e già questo basta ai supporter del Biscione per considerare, a ragion veduta, ottimo e da premiare il lavoro dell'attuale allenatore.



Del resto il successo sulla squadra di Gasperini (poco amato dalle parti della Milano nerazzurra) è stato clamoroso, nei numeri e nelle prestazioni di quasi tutti gli interpreti, a partire da Icardi e Banega. Il centrocampista argentino è sembrato quello dei giorni migliori e anche questo è un merito di Pioli, abile pure a favorire e rendere immediato l'inserimento in squadra di Gagliardini, una certezza a dispetto della giovane età. Non vanno poi dimenticate le impetuose crescite di Kondogbia, finalmente a suo agio in mezzo al campo, e di D'Ambrosio, in odore di convocazione in Nazionale. Sono dunque tante le certezze in casa Inter e da ieri forse se ne è aggiunta definitivamente una: Pioli.