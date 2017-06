Inter, Pioli: "Ci abbiamo creduto sempre. Gabigol? Deve offrirci una cena..."

Stefano Pioli è visibilmente ai microfoni di Premium Sport per il successo dell'Inter al Dall'Ara, un successo targato Gabigol: "E'sempre una buona notizia, per un allenatore, sapere di avere una squadra che ci crede fino alla fine. Abbiamo fatto fatica, trovando un Bologna che si è chiuso bene e che non ci ha fatto trovare il giusto ritmo. La nostra manovra era lenta, ma abbiamo comunque lavorato tanto. La squadra ci ha creduto fino alla fine e questa perseveranza ci ha premiato. Stiamo facendo un bel lavoro, sono soddisfatto: soprattutto mi fa felice vedere quanto questi giocatori ci credano, quanto vogliamo continuare a fare bene".



Il ruolino di marcia dei nerazzurri comincia a essere davvero importante: "Abbiamo fatto nove vittorie in dieci partite, un percorso ottimo, ma anche davanti corrono, quindi dovremo essere bravi a non accontentarci mai e continuare a lavorare. Ci sono ancora tante cose che possiamo e dobbiamo migliorare, ma grazie alla disponibilità che stanno dando i ragazzi potremo farlo. Cena brasiliana offerta da Gabigol? Così dicevano in spogliatoio, ben venga la cena. Sono contento per lui: è appena arrivato e ha fatto un po’ fatica all’inizio, ma ora comincerà a togliersi delle soddisfazioni.”