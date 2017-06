Inter, Pioli: "Champions raggiungibile, la squadra giochi col cuore in mano"

"Sono molto felice, è una grande gioia. So che è una grande responsabilità ma darò il massimo per questi colori". Esordisce così Stefano Pioli, nuovo allenatore dell'Inter, nella conferenza stampa di presentazione.



L'ex tecnico della Lazio viene subito interpellato sui passati contrasti con Candreva: "Ho sempre pensato che fosse un ottimo giocatore e un grande professionista. I contesti sono diversi, sono sicuro che darà il massimo per questa causa. Credo che possa fare anche molto di più e da lui mi aspetto tanto".



Idee chiare sugli ingredienti necessari per risalire: "Dobbiamo ragionare e giocare da squadra: ognuno sarà chiamato a mettere a disposizione del gruppo le sue qualità. Voglio una squadra che giochi col cuore in mano, dobbiamo prendere l'energia e la passione dai nostri tifosi".



Il primo avversario in campionato sarà il Milan: "Ci si aspetta una grande partita. L'Inter ha dimostrato di avere motivazioni contro grandi squadre. Il Milan sta facendo bene ma abbiamo giuste motivazioni per vincere".



Sugli obiettivi da raggiungere Pioli sottolinea: "Sarei contento se raggiungessimo la Champions League. Non vendo facili illusioni, non sarà facile recuperare posizioni ma la Juventus in passato ce l'ha fatta. Abbiamo tutto il tempo per recuperare".



"Io normalizzatore? Sono andato a vedere sul dizionario cosa significasse. Credo che un club come l'Inter non abbia bisogno di normalità. Spero alla fine della stagione, attraverso i risultati, di essere stato un 'potenziatore' e non un normalizzatore" spiega l'allenatore nerazzurro a proposito dell'etichetta che gli è stata affibiata negli ultimi giorni.



Non mancano parole di elogio nei confronti di Icardi: "Sono contento di allenare un giocatore come lui, è un centravanti di grande talento e un esempio per tutti. Dovremo comunque lavorare anche per far segnare gli altri". Gabigol compreso: "Gabriel ha qualità e si sta allenando molto bene". Potrà essere decisivo in tal senso anche Banega: "Io divido i calciatori in intelligenti e non intelligenti. Lui è intelligente: potrà essere molto utile per il nostro gioco".



Trapattoni ha definito l'Inter una 'centrifuga' e ha consigliato a Pioli di non asoltare quanto si dice all'esterno ma di cercare subito di ottenre risultati: "Lui è stato mio allenatore, mi ha fatto capire cosa significhi mettere passione ed entusiasmo nella professione. Questa chiamata è arrivata nel momento giusto della mia carriera. Voglio vincere e far bene con questo club: penso sia più semplice arrivare al risultato con il gioco".



All'interno dello staff del tecnico ci sarà Samuel, eroe del Triplete del 2010: "Sì, l'ho chiesto io. È una persona seria, umile, che incarna i valori del club". Un club che spera di tornare in alto in fretta, con Pioli.