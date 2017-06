Inter, Pioli: "Champions? Manca tanto, Suning lavora per un gran futuro"

Non si dà voti, non fa voli pindarici. Stefano Pioli ha vinto 6 partite consecutive in campionato, 8 in totale, la sua Inter corre, ma lui resta cauto: "Per la Champions mancano tante partite, io so che abbiamo cominciato un percorso che finirà il 28 maggio, sappiamo che siamo in ritardo e conosciamo la qualità e la forza delle squadre che ci precedono. Dobbiamo vincere il maggior numero di gare possibili. I tifosi vogliono che batta la Juve? E' fortissima, ma non è imbattibile".



La strada però è tracciata: "Ho a disposizione giocatori di talento, tutti hanno capito che bisogna sacrificarsi e lavorare insieme, abbiamo le qualità per giocare un buon calcio, dobbiamo migliorare nella circolazione di palla. Ma quando c’è la disponibilità dei giocatori la strada è ben indirizzata". Anche in termini societari: "La Juve dove ho giocato io era una società ben strutturata e consolidata nel tempo con un ambiente altamente professionale e abituato a vincere che ti imponeva certi tipi di atteggiamento. All’Inter c’è una proprietà nuova, lontana come chilometraggio, ma vicina nel lavoro quotidiano. Si stanno gettando le basi per un buon presente e un ottimo futuro, c'è un'organizzazione eccezionale. Vedo la voglia di crescere insieme".



Un passaggio su Simeone, che si è candidato alla panchina dell'Inter: "Con tutta onestà, mi hanno ferito zero le voci su Simeone. Sto allenando una grande squadra e tanti allenatori vorrebbero essere al mio posto. Gagliardini? Quando abbiamo fatto le riunioni con la proprietà, il direttore e io le nostre indicazioni le abbiamo date: Gagliardini era in cima".