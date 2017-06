Inter, Pioli: "Champions compromessa? Mancano ancora 12 finali..."

Stefano Pioli riconoscere ai microfoni di Premium Sport i meriti della Roma al termine del match perso a San Siro con i giallorossi: "Questa sconfitta è uno stop che non volevamo subire: sapevamo che il nostro avversario era forte, ma la nostra prestazione sarebbe dovuta salire di un livello più alto. È stata un partita complicata, delicata, ma anche equilibrata: una partita nella quale i nostri avversari sono stati chirurgici nell’approfittare le palle gol create, mentre noi, che ne abbiamo avute altrettante, non ci siamo riusciti. La prestazione c’è stata e dobbiamo considerare lo spessore della Roma: il problema è che in queste partite le palle gol create vanno almeno in parte capitalizzate, perché difficilmente ti ricapitano. Loro l’hanno fatto, noi no".



Nelle fila dei nerazzurri mancava Miranda per squalifica: "La sua assenza ha pesato, ma in campo avevamo giocatori ugualmente all’altezza di fare una buona gara. Nei gol presi, poi, la bravura di Nainggolan è stata evidente, anche se potevamo ugualmente gestire meglio la situazione. Per giocate, possesso e occasioni create penso ci sia stato equilibrio: è un peccato, ma ci sono ancora tante partite dobbiamo subito ripartire con determinazione".



La rincorsa al terzo posto ora si fa più difficile: "Champions compromessa? Perdere è un brutto stop, ma mancano ancora 12 finali e dobbiamo cercare di vincerle tutte, imparando anche dagli errori commessi oggi. I discussi episodi arbitrali? Non commento. In conferenza stampa ho detto che nell’arco della stagione influiscono e basta. E anche il discorso sui rigori: ho semplicemente risposta a una domanda ammettendo che c’era differenza tra quelli dati alla Roma e quelli dati all’Inter. Nulla di polemico, poi qualcuno può interpretare come vuole".