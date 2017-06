Inter, Pioli: "Atteggiamento esemplare. Se solo cominciassimo meglio le gare..."

Stefano Pioli gongola dopo la sofferta vittoria di Udine, la quarta consecutiva: "Siamo sempre stati in partita - spiega il tecnico dell'Inter -. Abbiamo stretto i denti: all’inizio non abbiamo fatto bene, ma abbiamo tenuto duro e nella ripresa abbiamo creato le occasioni per vincere un match davvero difficile. Devo fare i complimenti ai giocatori, che in questo periodo hanno lavorato bene. Siamo una squadra competitiva, che può giocarsela con chiunque".



LIMITI - "Dobbiamo migliorare alcune situazioni: anche oggi si è visto qualche errore di troppo, ma l’atteggiamento è stato esemplare e come punto di partenza su cui continuare a lavorare questo è fondamentale. C’è la volontà di lavorare in un certo modo, sapendo che abbiamo le qualità per poter essere positivi: senza il lavoro di tutta la squadra non si va da nessuna parte e il gruppo questo lo sa. Ma dobbiamo cominciare le partite meglio perché non sempre, poi, si riesce a metterle a posto. Oggi lo abbiamo fatto, ma dobbiamo subito archiviare la vittoria e pensare al prossimo impegno: non possiamo fare in altro modo".



LE SCELTE - "Joao Mario e Banega assieme? Possono giocare una volta trovati equilibri migliori, ma poi è una questione di interpretazione e comunque più scelte abbiamo meglio è, soprattutto se sono tecnicamente così qualitative".