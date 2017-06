Inter, Pioli: "Atalanta? L'abbiamo fatta diventare facile noi"

Il 7-1 all'Atalanta è il risultato record dell'era Pioli: la sua Inter vola, scavalca i bergamaschi e tiene il passo del Napoli in chieva terzo posto.



"È stata una partita eccezionale - spiega Pioli -. Siamo stati bravi noi a farla diventare facile perché l'Atalanta è un avversario molto difficile che nelle ultime 7 partite aveva subito soltanto due gol. La Champions? L'Inter vuole credere che in ogni partita può vincere e dobbiamo provare a vincerne il più possibile, ma stiamo lottando contro avversari molto forti (Napoli e Roma, n.d.r.) che negli ultimi anni sono abituati a stare nelle prime posizioni del campionato".



"Giusto sottolineare la prestazione dei singoli - spiega Pioli - ma è la squadra che ha giocato con la voglia di recuperare palla e comandare la gara. Banega ha fatto una grandissima partita, ma è dura trovare un giocatore dell'Inter che non abbia giocato ad alti livelli. Icardi è un campione, non avevo dubbi neppure quando lo affrontavo da avversario e da quando lo alleno ho potuto apprezzarlo ancora di più. Poi ci si dimentica un po' troppo velocemente che ha solo 24 anni e non ha potuto completare ancora la sua crescita. Ma è già ad altissimi livelli. Gabigol poteva entrare? Certo, ma ho fatto altre scelte".



Pioli evita commenti sulle scelte arbitrali: "Il tocco di mano di D’Ambrosio? C’è questa abitudine in Italia, non so se sia giusta. Io devo parlare della partita, poi voi fate tutti i commenti che desiderate. La cosa migliore sarebbe che ne parlassimo noi allenatori con gli arbitri".