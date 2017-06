Inter, Pioli: "Ampi margini di miglioramento"

Stefano Pioli si gode la settima vittoria consecutiva della sua Inter: "Abbiamo giocato da squadra contro un buon Pescara che ci ha creato delle difficoltà e abbiamo vinto meritatamente - le parole a Premium Sport -. Nella gestione della palla potevamo essere più precisi, poi è normale che non possiamo giocare 95 minuti a ritmi altissimi ma la gestione della palla dovevamo fare meglio".



Il tecnico nerazzurro non molla la presa: "Stiamo facendo delle buone cose ma sono sicuro che possiamo fare meglio. Molti giocatori stanno rendendo molto ma possono fare ancora di più: non siamo ancora arrivati al nostro massimo. Tutto passa dal lavoro ma questa rosa ha ampi margini di miglioramento". Ora la testa è già alla sfida contro la Juventus? "Sappiamo che sarà importante per il nostro cammino in campionato ma prima c’è la Coppa Italia, una gara da dentro o fuori contro una grande squadra come la Lazio, in una competizione a cui teniamo molto".



Pioli spiega la svolta della stagione: "La chiave è stato convincere i giocatori che, per il bene della squadra, a volte bisognava mettere da parte l’egoismo e l’individualismo. E i ragazzi lo stanno facendo dal primo giorno che sono arrivato, ho visto grande disponibilità. Dobbiamo lavorare tutti insieme, correre tutti insieme e giocare come squadra. C’è una buona base sulla quale costruire qualcosa".



Infine, su Gabigol: "Fa parte del gruppo in tutto per tutto. E’ cresciuto tanto nella voglia di allenarsi in un certo modo. Probabilmente aveva bisogno di tempo per ambientarsi, è ancora giovanissimo e gioca in una grande squadra. C’è la possibilità che giochi martedì".