Inter, Pioli: "Abbiamo alzato la testa, ce la giochiamo con tutti"

Sabato alle 20.45 c'è Inter-Pescara: i nerazzurri, reduci da sei vittorie consecutive in campionato e otto complessive, provano a continuare la rimonta verso la zona Champions. Probabile che Pioli faccia riposare i diffidati Miranda e Kondogbia in vista dell'impegno della settimana successiva allo Juventus Stadium, anche se il tecnico non dà indicazioni in proposito: "Tutti disponibili, solo Murillo va valutato perché reduce da uno stato influenzale. Al posto di Ansaldi giocherà uno tra Nagatomo e Santon"



Al di là di chi andrà in campo, l'obiettivo è sempre lo stesso, ora più che mai: "Siamo concentrati su Inter-Pescara, vogliamo continuare la striscia positiva. Anche a Palermo dicevano tutti che avremmo vinto facilmente e invece non è stato così". Va da sé che il pronostico pende dalla parte dei nerazzurri, determinati a inseguire il sogno Champions: "Chi insegue sa che il proprio destino dipende anche dagli altri. Ma se continueremo a vincere, vuol dire che accorceremo sicuramente la classifica. Vogliamo vincere più partite possibili per far diventare determinanti gli scontri diretti con Roma e Napoli che giocheremo a San Siro".



Pioli, insomma, ci crede: "So di allenare una squadra molto forte, con dei grandi giocatori che hanno capito come sacrificarsi ed aiutarsi. Nella nostra condizione ogni gara è un tassello in più per la nostra crescita e per le nostre ambizioni. Durante la pausa invernale abbiamo lavorato bene, stiamo bene dal punto di vista fisico. In questo momento, poi, conta l'atteggiamento mentale. Abbiamo alzato finalmente la testa e vogliamo tenerla alta il più a lungo possibile. Ce la possiamo giocare con tutti: la chiave per affrontare gli scontri diretti è essere consapevoli delle proprie possibilità, sapendo che se sei una grande squadra ogni minima occasione può essere determinante. Essere cattivi è uno degli aspetti di una grande squadra"