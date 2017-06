Inter, Pinamonti: "L'esordio un'emozione forte"

Tolto Palacio (e al netto di Gabigol, che Pioli sinora ha schierato solo sull'esterno), il vero-Icardi dell'Inter è Andrea Pinamonti. Il 17enne attaccante nerazzurro, dopo l'esordio assoluto in Europa contro lo Sparta, ha giocato qualche minuto pure contro l'Empoli: "Quest’anno sono successe molte cose positive per il mio inizio di carriera - le parole in esclusiva a Premium Sport - e sono molto contento di questo. Già l’esordio in Europa League mi sembrava un sogno ma l’esordio in Serie A è stato ancora più emozionante perché era una gara che valeva tre punti, mentre in Europa eravamo già eliminati".



Pinamonti spiega cosa ha provato in quei momenti: "E’ stato molto piacevole entrare, c’era lo stadio pieno e sono state emozioni forti. Per queste occasioni che mi stanno dando devo ringraziare mister Pioli e la società dell’Inter e poi la mia famiglia che mi aiuta, mi è sempre vicina e che mi dà grande forza di andare avanti venendo a vedere le partite".



Poi, il retroscena: come mai, ogni volta che entra in campo, strofina i primi ciuffi d'erba che calpesta sullo stemma della maglia? "E’ un gesto che faccio dall’inizio dell’anno, anche con la Primavera lo facevo. Lo faccio un po’ per scaramanzia ma anche per dimostrare l’affetto che ho per l’Inter".



Infine, sul mercato: "Molti club su di me? Sì ho visto ma non mi interessa al momento. Io penso solo ad allenarmi giorno dopo giorno per migliorarmi e seguire l’esempio dai grandi campioni: il resto non mi interessa e non ci penso neanche”.