Inter: "Piena fiducia a Pioli e squadra subito in ritiro"

In ordine: squadra in ritiro da martedì, inaccettabile la sconfitta contro la Fiorentina e piena fiducia a Pioli. Questi i tre concetti cardine del comunicato ufficiale dell'Inter due giorni dopo il 4-5 dello stadio Franchi che ha reso ancor più complicata la rincorsa all'Europa League. Ma, complice il ko del Milan, il sesto posto non si è allontanato ed ecco allora che la sfida di domenica sera contro il Napoli diventa un nuovo snodo decisivo della stagione nerazzurra e quindi la società vuole richiamare tutti all'ordine.



"Il modo in cui è maturata la sconfitta in casa della Fiorentina è stato inaccettabile per i nostri tifosi e siamo intenzionati a far sì che non si verifichi più - si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale dell'Inter -. Il Club conferma la piena fiducia a Stefano Pioli: si è unito all'Inter in un momento complicato e il suo lavoro negli ultimi sei mesi è stato eccezionale. Il Club non si farà distrarre dalle voci circolate (le possibili dimissioni e i sostituti di Pioli, ndr)".



Infine, il comunicato si chiude così: "Il nostro obiettivo resta quello di terminare il campionato nel miglior modo possibile e qualificarci per una competizione europea. I calciatori sono chiamati a rappresentare i colori nerazzurri con orgoglio e onore".