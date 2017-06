Inter, Perisic segna la prima doppietta: grazie a lui 9 punti in più

In una recente intervista Stefano Pioli aveva dovuto e voluto prendere pubblicamente le difese di Ivan Perisic: "Ha quell'atteggiamento un po' così, ma è uno che dà il massimo". Già, quell'atteggiamento un po' così decisamente non gli giova: a dirla tutta, a volte sembra che non abbia voglia, o peggio, che non gliene freghi nulla. Prendete la sua reazione dopo il secondo gol a Udine: ha appena spinto l'Inter alla quarta vittoria consecutiva, ha firmato la sua prima doppietta in maglia nerazzurra e lui semplicemente sorride. Ecco, un urlo alla Tardelli non lo lancerà mai in vita sua.



Il suo mestiere, però, Ivan Perisic sa farlo. Vero, capita che si assenti dalla partita e come capita spesso agli slavi, la continuità non è il suo forte. Anche a Udine: prima del 46' del primo tempo che voto gli avreste dato? Ecco, la sua gara comincia lì, quando si avventa sull'assist di Icardi e batte Karnezis. Poi, nel finale di gara, arriva l'incornata pesante. Zac, 2-1. Il ribaltone ha la firma di Ivan il terribile.



Fate clic sul tasto rewind e tornate indietro a inizio stagione, poi pian piano arrivate fino a oggi: Perisic ha segnato 6 gol in campionato, tutti pesantissimi. Ha cominciato nella partita più importante, quella contro la Juve, con un altro colpo di testa (o di biliardo per come piazza la palla): minuto 78, rimonta completata per quello che fu l'unico capolavoro di De Boer in serie A, due punti in più in classifica come contributo speciale del croato. Ivan firma il gol del pareggio col Bologna, poi per un po' resta a secco e col Crotone rieccolo: finì 3-0, ma senza il suo vantaggio a sei minuti dalla fine altro che goleada... La settimana successiva Perisic è ancora lì, a due passi dalla porta, a far godere il popolo nerazzurro, con la zampata che vale il 2-2 nel derby. Segue un lungo digiuno, fino a Udine, fino alla prima doppietta: fatevi due conti e scoprirete che con i 3 punti portati oggi all'Inter il conto totale sale a 9. Toglieteli alla classifica e ai tifosi nerazzurri verrà il capogiro. Tutto sommato Mancini ci aveva visto giusto: questo Ivan vale davvero tanto.