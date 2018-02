Inter, Perisic può farcela per il Genoa: distorsione alla spalla

La brutta entrata di Masina che è costata l'espulsione al difensore del Bologna ha fatto il giro del web, ma Lisandro Lopez, per fortuna, non ha riportato traumi di alcun tipo. La radiografia effettuata all'indomani della partita ha escluso lesioni per il difensore dell'Inter che così sarà a disposizione per la sfida col Genoa: a Marassi potrebbe giocare titolare visto che Miranda ha un risentimento muscolare all'adduttore sinistro e potrebbe non recuperare in tempo. Domani sosterrà gli esami che chiariranno l'entità del suo infortunio.



Buone notizie dall'infermeria arrivano anche per Ivan Perisic: il croato ha riportato una distorsione alla spalla sinistra che verrà valutata nei prossimi giorni, ma non sembra in dubbio per il Genoa.