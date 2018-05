Inter, Perisic litiga con un tifoso

San Siro non ha fischiato, tutt'altro. I tifosi sono rimasti vicini all'Inter dal primo all'ultimo minuto mentre i nerazzurri perdevano clamorosamente contro il Sassuolo compromettendo la qualificazione in Champions e così alla fine i calciatori hanno ringraziato per il sostegno applaudendo a loro volta chi li aveva incitati per tutta la gara. Eppure qualcuno ha perso la testa.



Ivan Perisic stava lasciando il campo quando ha sentito gli insulti di un tifoso dalla tribuna: è stato l'epilogo peggiore di una notte amara, durante la quale il croato, come i suoi compagni, ha lottato fino alla fine. Così il giocatore - secondo quanto riportano la Gazzetta dello Sport e altre testate - non è riuscito a restare impossibile, è tornato sui propri passi e ha risposto per le rime: sono volate parolacce, poi ovviamente tutto si è chiuso solo con un grande sfogo.