Inter, Perisic celebra Brozovic: "Che giocatore!"

.. #InterConnection #EpicBrozoIsBack #CheGiocatore #KosovoCroatia #3points Una foto pubblicata da @ivanperisic444 in data: 6 Ott 2016 alle ore 14:44 PDT

Marcelo Brozovic continua a far parlare di sè, ma questa volta per quanto di buono fatto vedere in campo con la maglia della Croazia. Il centrocampista - escluso dalla lista dei convocati di Frank de Boer per gli ultimi sei impegni ufficiali con l'Inter - ha giocato 90' con la propria nazionale nella sfida di qualificazioni mondiali, vinto per 6-0. L'ex Dinamo Zagabria non solo è rimasto in campo per tutta la gara, ma si è anche fatto giocare per diverse buone giocate, tra cui spiccano gli assist per i gol di Mitrovic e Perisic.



Proprio Perisic ha voluto celebrare il ritorno in campo del compagno con una foto su Instagram, che ritrae i due insieme all'ex nerazzurro Kovacic nella posa che ha reso famoso Brozovic nel mondo dei social. "Epic Brozo è tornato, che giocatore!", le parole dell'esterno offensivo, autore della rete del momentaneo 5-0. Chissà se de Boer avrà seguito il match della nazionale di Cacic e soprattutto se avrà intenzione di reintegrare il centrocampista in rosa al termine della sosta. Lo scopriremo il 16 ottobre, quando l'Inter affronterà il Cagliari al Meazza.