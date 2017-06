Inter, Perisic ai saluti: il Psg offre 55 milioni

Le possibilità che Ivan Perisic resti all'Inter sono sempre meno ogni giorno che passa. In una stagione da dimenticare, l'esterno croato è stato tra i pochi a tenere quasi sempre un rendimento medio-alto, ma forse proprio per questo è tra i giocatori che hanno più mercato: la rivoluzione che ha in mente il club, allora, necessaria per accontentare l'allenatore che verrà (Spalletti, quasi certamente), può partire solo facendo cassa e Perisic è l'unico della rosa (con Icardi, che però è incedibile) che garantisce un bel tesoretto.



Il Psg ha offerto 55 milioni per il croato, ma oltre alla volontà del club di cederlo, c'è da tenere in considerazione anche quella del giocatore che sarebbe disposto a lasciare Milano soprattutto per la Premier League. Ecco perché i nerazzurri non hanno ancora avviato una vera e propria trattativa con i parigini e aspettano un'offerta altrettanto consistente dall'Inghilterra.